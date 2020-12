Stad Lier plaatst extra fietsenstallingen in winkelstraten en centrum

“In ons oorspronkelijk fietsbeleidsplan was het onze ambitie om het aantal fietsenstallingen in onze stad met twintig procent te doen toenemen”, zegt schepen Bert Wollants (N-VA). “Omdat de nood nu groter blijkt, hebben we beslist om meer fietsenstallingen bij te plaatsen.”

Mensen die nu met de fiets naar de winkels of het centrum trekken, plaatsen die vaak tegen een muur of een boom en dat kan voetgangers of rolstoelgebruikers hinderen. In de winkelstraten zullen nu dubbel zo veel fietsenstallingen komen. “We kijken ook waar we nog extra fietsenstallingen kwijt kunnen. Zo zullen er in alle nieuwe straten consequent fietsenstallingen worden geplaatst”, aldus Wollants.