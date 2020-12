Transportbedrijf zet alles op alles om gestrande chauffeurs thuis te krijgen voor kerst: "Desnoods met de helikopter"

Kenneth wil de mannen absoluut thuis krijgen, met of zonder vrachtwagen. We proberen alle pistes te onderzoeken en te bekijken wat er kan of mag. "Ik heb al gevraagd of we met zelftestkits zelf met een auto er naartoe kunnen rijden, zodat het vlotter gaat. En ze met ons dan mee terug kunnen komen. De gekste dingen hebben we bedacht, we hebben zelfs het idee om een helikopter te charteren, maar we wachten af of dat kan voor de instanties." Dat ze dan alles moeten achterlaten is dan maar zo. "Wij zijn een familiaal bedrijf, en we willen hen echt helpen."