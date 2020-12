Trucker Bert uit Brugge kan eindelijk terugkeren uit Groot-Brittannië, maar mist begrafenis van oma: "Hopelijk haal ik kerst wel nog"

Nadat er in Groot-Brittannië een nieuwe variant was uitgebroken van het coronavirus en het land tijdelijk afgesloten was, zat trucker Bert Verkest uit Brugge vast. Ondertussen varen er alweer ferry's. Bert heeft al geboekt voor de overzet van Hill naar Rotterdam. Maar of hij kerst in eigen land zal halen, is lang nog niet zeker. Het is namelijk nog niet duidelijk wat er zal gebeuren eenmaal hij in Nederland aankomt. "Daar is inderdaad nog veel onzekerheid rond", zegt hij. "Zullen we het land binnenmogen zonder coronatest? Moet daar verder nog iets gebeuren? We krijgen bitter weinig informatie. We geraken in Nederland en voor de rest is het koffiedik kijken."