Turkse rechtbank veroordeelt ex-hoofdredacteur van oppositiekrant tot 27 jaar cel

Een rechtbank in Istanbul heeft de in Duitsland wonende Turkse journalist Can Dundar tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht hem schuldig aan spionage en hulp aan een terroristische organisatie.



Daarmee wordt verwezen naar de verbannen Turkse prediker Fetullah Gülen, die in Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor een poging tot staatsgreep vier jaar geleden.



De voormalige hoofdredacteur van de oppositiekrant Cumhuriyet kreeg achttien jaar en negen maanden gevangenisstraf voor het verkrijgen van staatsgeheimen met het oog op politieke of militaire spionage, aldus het vonnis.