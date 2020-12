De problemen met het vrachtvervoer in de Britse havens zijn in ons land heel tastbaar voor de verdelers van Britse producten. In de Britse supermarkt in Everberg, deelgemeente van Kortenberg, zijn veel rekken met bederfelijke waren, vooral vlees en brood, leeg gebleven. De Belgische Britten die kerstinkopen komen doen, gaan er al bij al soepel mee om.