Vier Nederlanders met lege sportzakken opgepakt in haven van Antwerpen, vermoedelijk wilden ze drugs uit container halen

De vier Nederlanders liepen zondag rond in de buurt van een containerterminal in de haven van Antwerpen. Ze hadden sport- en rugzakken bij, vermoedelijk om drugs uit een container te halen. De vier zijn aangehouden.



Vorige week werd in de haven ook al een werknemer opgepakt aan de Noordzeeterminal. Ook die man is aangehouden. Het is niet bekend waarvan hij precies verdacht wordt.