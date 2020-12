Sara, Pierre, Bart, Domenico en Willy: het verhaal van vijf gezichten achter de duizenden coronadoden in ons land

"Sara was een juweel dat uit mijn handen is gevallen", zegt haar man Koobasi Faramarz. "Zij leefde elke dag alsof ze de lotto had gewonnen. Zij was verliefd op haar leven, haar thuis en haar twee kinderen."



Sara raakt besmet met het coronavirus via haar man die huisdokter is en het virus oploopt via één van zijn patiënten. "Dat doet heel erg pijn"’, zegt Dr. Faramarz. Het virus beschadigt haar longen en na 2 maanden opname in de intensieve diensten, overlijdt ze op 40-jarige leeftijd. Sara laat een echtgenoot en twee kinderen achter.