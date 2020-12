Vrachtwagenchauffeur die vastzit in Kent (VK): "Waarschijnlijk pas na Nieuwjaar thuis"

Ondertussen is in het Verenigd Koninkrijk de haven van Dover weer open. Dat is goed nieuws voor de duizenden vrachtwagenchauffeurs die er staan aan te schuiven voor de ferry of Eurotunnel. Verderop in Engeland staan ook heel wat truckers aan de kant, zoals Chris Beukelaers uit Boortmeerbeek. Zondag vertrok hij met machineonderdelen naar London, en 48 uur later is hij nog steeds niet thuis. Beukelaers staat samen met honderden andere chauffeurs op het tarmac van de internationale luchthaven van het Britse Kent.

"De landings- of startbaan is volledig voorzien als parking, en daar staan nu zo'n 5.000 vrachtwagens op", zegt Beukelaers. Maar de hygiënevoorzieningen zijn zeer beperkt: "Ik bevind me nu op een overvolle parking zonder voorzieningen. Onze eet- en drankvoorraad slinkt, en nergens in de buurt kunnen we iets kopen. Er staat één klein toiletje, en vuilbakken zijn er in de verste verte niet te bespeuren. Dus afval krijg je hier niet weg. De Britten zitten natuurlijk in een noodsituatie en ik heb wel het gevoel dat ze hun best doen", gaat Beukelaers verder. (Lees verder onder de foto)