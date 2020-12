Verlengd kerstweekend niet helemaal verloren: dit mag je wél nog doen tijdens de feestdagen

We staan aan de start van een verlengd kerstweekend zoals we er nog nooit één hebben meegemaakt. Dit jaar geen feestdis voor twintig mensen, kerststallentocht met de hele familie of skivakantie in de bergen. De coronamaatregelen doen ons flink aan mogelijkheden inboeten om de feestdagen door te brengen, maar helemaal verloren zijn ze gelukkig niet. We sommen graag voor je op hoe je kerst op een veilige manier kan beleven.