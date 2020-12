Morgen eindigt De Warmste Week: wat mag je verwachten van de slotshow?

Vanuit Hal 5 in Leuven zullen Siska Schoeters en Bart Peeters morgen De Warmste Week afsluiten. De editie van dit coronajaar staat in het teken van mensen bedanken die voor iemand anders het verschil hebben gemaakt. VRT-netten Studio Brussel, MNM, Radio 2, Ketnet en Eén belichten de hele week warme verhalen en acties van luisteraars en kijkers. Zo verrast MNM-dj Brahim jongeren met een coronaveilige "silent disco", voor maximum 4 aanwezigen, en brengt Dieter Coppens soep rond in heel Vlaanderen om mensen te bedanken.