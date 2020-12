Woonzorgcentrum Scherpenheuvel-Zichem vraagt opnieuw verlenging voor hulp van het leger

Sinds 11 december is het leger bijgesprongen in woonzorgcentrum Huyze Honighsdries in Scherpenheuvel-Zichem. Het woonzorgcentrum kreeg begin december te maken met een stevige corona-uitbraak: 31 van de 120 bewoners raakten besmet. "Op dit moment is ongeveer de helft van de bewoners besmet of besmet geweest", aldus Claes. "We hebben ook een aantal overlijdens te betreuren. Maar deze week zijn er wel nog geen besmettingen bijgekomen. Het lijkt er dus op dat de uitbraak aan het stabiliseren is, maar van een afname van aantal besmettingen is voorlopig nog geen sprake."