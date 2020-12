Zeemanskerk deelt kerstpakketten uit aan zeelui die vastzitten op schepen in Antwerpse haven

"Elke dag bezoeken we schepen in de haven", legt pastoor Jos Vanhoof uit. "Normaal worden we dan ontvangen in de mess aan boord en krijgen we soms een maaltijd aangeboden. Zo heb ik de lekkere Filipijnse keuken leren kennen," lacht hij. Heel veel bemanningsleden komen namelijk uit de Filipijnen. "Nu blijven we meestal buiten en als we binnengaan is het met de nodige veiligheidsmaatregelen."

Voor de zeelui is het dan weer andersom. Zij mogen niet aan land gaan. "Normaal nodigen we hen uit voor een kerstviering en in een bar kunnen ze dan ook een pintje drinken en met elkaar praten. Er worden dan ook kerstliederen gezongen in alle mogelijke talen", vertelt Vanhoof. "En dan komt er ook een kerstman langs. Nu hebben we een tijdje geleden al een kerstviering opgenomen en via een link kunnen ze die dan samen aan boord bekijken."