Provincie Oost-Vlaanderen wil van afval nieuwe producten maken: "Zeep uit koffiegruis, bouwmateriaal uit gras en soep uit kaasresten" 

Nu gaan we vooral maaisels uit parken bestuderen en bewerken. Maaisel van bermen zijn minder zuiver, omdat dat plastic, zand en steentjes kan bevatten. We werken samen met sociaal bedrijf Spoor 2 uit Hamme, dat ook aan landschapsbeheer doet.

Momenteel zijn er al gesprekken met partijen die geïnteresseerd zijn in onze duurzame vezels, maar die stellen hoge eisen: de materialen moeten erg droog zijn, maar dat is technisch gezien niet zo gemakkelijk. We gaan dus droogtechnieken bestuderen om de maaisels te bewerken. We zijn blij met de subsidie. We kunnen het goed gebruiken voor onderzoek en opschaling. Die ontwikkeling is bezig, maar we denken toch dat we op een kantelpunt staan, en dat er toekomst in zit.