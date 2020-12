2.000 arme Gentenaars krijgen gratis kerstmaal

Kalkoenfilet met een peperroomsausje, gevulde appel, groene boontjes en rösti aardappelen en een chocoladetaartje. Dit jaar kunnen maar liefst 2.000 arme Gentenaars van al dat lekkers genieten. “Door dit initiatief kunnen we mensen die het echt nodig hebben een lekkere maaltijd bezorgen op kerstavond of op oudejaar”, aldus Wauters. Voedselondersteuning Gent ondersteunt het project financieel, door zes euro per hoofdgerecht en twee euro per dessert te betalen. KRAS vzw verdeelt de maaltijden via de voedselondersteuningspunten in de wijken. De medewerkers in de sociale restaurants van Ateljee bereiden de maaltijden.

Een van die bereidwillige mensen is kok Freek. “Door de coronacrisis zijn wij al een tijdje gesloten. Met een team van vier mensen en een verantwoordelijke bereiden we een kerstmaaltijd voor al die mensen. Op die manier kunnen we hen een hart onder de riem steken. Ik ben zelf twee maanden technisch werkloos geweest. Het is een zegen als je dan iets kunt doen voor al die arme mensen.”