300 kansarme Waregemnaren krijgen kerstmaaltijd cadeau van Zulte-Waregem-spelers

Al 13 jaar op rij krijgen een aantal Waregemnaren die het minder breed hebben een uitnodiging van burgemeester Kurt Vanryckegem (CD&V) en het Caritasfonds, voor een kerstmaal in de cafetaria van het Regenboogstadium. "Dit jaar kan het kerstdiner helaas niet doorgaan, maar we wilden toch iets doen voor die mensen. Daarom bezorgen we voor de 14e editie kerstmaaltijden aan huis, met de hulp van de spelers van Zulte-Waregem", vertelt Vanryckegem.

Olivier Deschacht, Abdoulaye Sissako, Jelle Vossen, Laurens De Bock (zie foto hierboven) en co trokken de straat op om 120 kerstpakketten te bezorgen bij zo'n 300 kansarme mensen en gezinnen. "Voor een initiatief als dit, offeren we al graag eens een vrije namiddag op", lacht verdediger Ewoud Pletinckx. "We zijn blij dat we een steentje kunnen bijdragen."