“Noodparking Ursel brengt natuurgebied in nood”, zegt Natuurpunt Meetjesland

“De graslanden rond het vliegveld zijn uiterst waardevol”, zegt Koen Martens van Natuurpunt Meetjesland. “Er staan bijvoorbeeld ook veel paddenstoelensoorten. De vrachtwagenchauffeurs zouden die eigenlijk niet of zo weinig mogelijk mogen betreden. Ze zouden informatie moeten krijgen over het natuurgebied waarin ze terechtkomen, zodat ze weten dat ze de rust daar moeten respecteren. Er zou ook genoeg sanitair moeten komen, zodat ze niet te veel in het natuurgebied rondlopen. De beslissing om van het vliegveld een noodparking te maken kwam van de federale overheid, het domein is van defensie. Misschien moeten zij die verantwoordelijkheid op zich nemen? We hopen ook dat het Agentschap voor Natuur en Bos een oogje in het zeil houdt. Ook de gemeente Aalter zou er de nodige aandacht moeten aan besteden. Die was ook niet echt te vinden om van het vliegveld een noodparking te maken.”