Akkoord EU en VK over handelsverdrag tegen donderdagochtend

"Het werk zal de volledige nacht voortduren", luidt het in een tweet, waarin hij voorts iedereen die de onderhandelingen volgt aanraadt om "wat te slapen". "We hopen dat we morgenochtend vroeg kunnen beginnen." Bronnen hadden woensdag gemeld dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord staan dat een harde brexit op nieuwjaar moet vermijden. "We zitten in de eindfase", klonk het. De laatste details worden momenteel nog besproken. De Britse regering hield vannacht via een videoconferentie nog een ministerraad gehouden. Nadien werd er aangekondigd dat er donderdagochtend een persconferentie zou gegeven worden. Maar een uur is daar niet op geplakt.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen al sinds maart over een handelsakkoord en andere toekomstige samenwerkingsdomeinen. De tijd dringt, want eind dit jaar loopt de overgangsperiode ten einde waarin de Britten deel bleven uitmaken van de Europese douane-unie en interne markt. Zonder akkoord worden vanaf nieuwjaar douanetarieven en andere handelsobstakels van kracht op de handelsstromen over het Kanaal.