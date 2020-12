Interventie voor CO-vergiftiging brengt barbecuefeestje in garage aan het licht in Anderlecht

"Behalve de inbreuken op de coronamaatregel, ze waren met te veel, is het nooit een goed idee om een barbecue of vuurkorf in een afgesloten ruimte te gebruiken", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De verbrandingsgassen kunnen niet worden afgevoerd en de CO stapelt zich op in de afgesloten ruimte, met intoxicaties tot gevolg. Gebuik dus nooit een barbecue of vuurkorf binnen, maar alleen in open lucht."

De lokale politie van de zone Brussel Zuid kwam ook ter plaatse en stelde proces-verbaal op tegen alle aanwezigen.