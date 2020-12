Oplichter doet zich via whatsapp voor als zoon burgemeester Zoutleeuw: "Bank kon gelukkig geld recupereren"

"Dag papa, kan je me wat geld storten, mijn gsm is stuk."

Verschillende mensen kregen de afgelopen weken en maanden dit bericht op hun gsm. Niet met een bekend nummer, maar dat komt zogezegd omdat de gsm niet meer werkt. Telkens gaat het om een fraudeur. Al hebben heel wat mensen dat niet meteen door. Ook niet de burgemeester van Zoutleeuw, Boudewijn Herbots. "Ik ken mijn papenheimers dus het had best wel gekund. Maar toen ben ik zo dom geweest om te antwoorden met namen van mijn drie zonen: Anton, Lucas, Willem? Om zo te weten wie zijn gsm had laten vallen. Verschrikkelijk dom van me, want zo gaf ik informatie prijs. Ik kreeg antwoord dat het om Anton ging. Hij vroeg me om een paar facturen te betalen omdat hij ook problemen had met zijn computer. Ik heb nog geprobeerd om te bellen op dat nummer maar kreeg niemand aan de lijn. Eigenlijk moest ik het oude nummer nog eens proberen, maar daar heb ik niet aan gedacht..."