Minister Ben Weyts is "warme luisteraar" van Radio 2: "Mantelzorgers die ik opbelde hadden nood aan mentaal schouderklopje"

De minister heeft ook in deze eindejaarsperiode een drukke agenda en had oorspronkelijk een uur uitgetrokken om naar mensen te luisteren. "Maar uiteindelijk is dat een dik anderhalf uur geworden. Je wordt een beetje meegesleept in die gesprekken. Het waren allemaal verschillende persoonlijkheden uit verschillende provincies. Mijn laatste telefoontje was er een met een oud-leekracht uit Kluisbergen die ook nog eens Vlaamsgezind bleek te zijn. Dus je kan je inbeelden dat we gespreksstof genoeg hadden (lacht)."

Luisteraars van Radio 2 kunnen zich via de website aanmelden als warme luisteraar. Zij kunnen dan via de sociale organisaties Samana (voor chronisch zieken en zorgbehoevenden), Bond Zonder Naam, de NAH Liga (voor mantelzorgers) en Blindenzorg Licht en Liefde mensen opbellen die nood hebben aan een goed gesprek.