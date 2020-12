Blankenbergse vrouwen zamelen geld in voor gezin dat getroffen is door zware brand

Zondagnacht brak in Blankenberge een hevige brand uit in een klein flatgebouw aan de Koning Albert I-laan. Eén van de gezinnen, een paar met 3 kinderen, kon net nog ontsnappen, ze waren gewekt door de rookmelders. De ouders raakten wel zwaargewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De papa ligt zelfs nog altijd in coma. Bovendien zijn zo goed als al hun spullen vernield.

Buurvrouw Griet Soens en een vriendin, Cindy De Jaeger, besloten iets voor het gezin te ondernemen. "Ik ken de kinderen van dat gezin omdat ze op de school zitten waar mijn dochter vroeger zat. Ik had het er met Cindy over hoe erg dat moet zijn voor dat gezin, zeker in deze periode. En toen zijn we op het idee gekomen om geld in te zamelen. Ook 2 juffen van de school en nog 2 andere mama's doen mee ondertussen."