Bommelsfeesten in Ronse: online optredens en koningspaar rijdt op praalwagen langste parcours ooit 

Het weekend van 9 januari maakt Ronse zich op voor de jaarlijkse Bommelsfeesten. Al zullen die er net iets anders uitzien. "Met de Stedelijke Raad der Bommels hebben we gezocht naar een coronaproof versie ", zegt schepen Ignace Michaux. "We hebben gekozen voor een volledig online event. Zo kunnen de mensen de Bommelsfeesten vanuit hun luie zetel vieren met hun knuffelcontact." De feesten zullen te volgen zijn via heuse Bommels-radio en Bommels-televisie, in samenwerking met de lokale media. Zo zal het optreden op zaterdagavond op de Grote Markt dit jaar volledig live te zien zijn. In aanloop naar de Bommelfeesten kunnen feestvierders ook al ook vanaf 5 januari tot 11 januari op de frequentie 92,5 MH terecht, waar de Bommels een week lang live radio zullen maken.