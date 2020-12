Brexitakkoord voorgesteld: opluchting bij West-Vlaamse groentenbedrijven

De details van het akkoord moeten nog doordringen. Het akkoord werd pas rond vier uur vanmiddag voorgesteld. Maar het is heel belangrijk nieuws dat er een akkoord is, zegt Klaas Mouton van diepvriesgroentenbedrijf Ardo in Ardooie: "Ja, natuurlijk zijn we blij. We waren natuurlijk voorbereid op de verschillende scenario's, maar we zijn blij dat er duidelijkheid is, en we zijn natuurlijk ook blij dat de vrije handel gevrijwaard lijkt te worden. Ardo is actief in de UK, dus we hebben daar onze eigen site. Maar wekelijks vertrekken er toch een 20-tal vrachtwagens naar de UK en als er geen deal was geweest, dan zou er toch een taks van zo'n 14% komen, om onze bevroren groenten, fruit en kruiden tot in Engeland te brengen, wat dan finaal aan de consument zou doorgerekend worden."