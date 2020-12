Op de valreep: Europese Unie en Verenigd Koninkrijk bereiken een handelsakkoord, ontdek hier wat is overeengekomen

Het is gebeurd: 4,5 jaar na het brexitreferendum zijn de Europese Commissie en de Britse regering erin geslaagd om een akkoord te bereiken over de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Op het nippertje, want op 1 januari verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese markt. Dankzij het akkoord wordt vermeden dat er een harde brexit komt, een chaotische split waarbij er plots handelsbarrières zouden ontstaan tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.