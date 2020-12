Coronaspuwer die al 4 keer coronamaatregelen overtrad, riskeert 10 maanden cel

Vorige maand betrapte de politie een man van 24, na middernacht, op dronken rijden op de Liersesteenweg in Mechelen. Toen ze hem aan de kant zetten en een alcoholtest wilden afnemen, werd hij agressief. Daarbij spuwde hij naar de agenten. Achteraf bleek dat de man besmet was met het coronavirus.

"Dat betekende voor onze collega's het begin van enkele dagen onzekerheid", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Bij de interventie waren vier agenten betrokken. Via contacttracing kregen ze te horen dat de verdachte besmet was. Ze moesten dus een aantal dagen in quarantaine. Gelukkig bleek uiteindelijk dat ze niet besmet waren. Maar die onzekerheid is weinig aangenaam."

Het was al de vierde keer dat de man betrapt werd op het overtreden van de coronamaatregelen. De aanklager heeft een straf van 10 maanden gevraagd en een boete van 800 euro. De vier agenten vroegen een morele schadevergoeding van 500 euro.

De politiezone, die zich ook altijd burgerlijke partij stelt in zulke zaken om zijn agenten te steunen, heeft 1.434 euro aan materiële kosten gevraagd. De verplichte quarantaine heeft voor heel wat administratieve rompslomp gezorgd. De man kent zijn vonnis binnen een maand.