Dan toch een vleugje kerstsfeer in Bokrijk. "Artistieke publieksbegeleiders zorgen er op een ludieke manier voor dat de regels worden nageleefd".

De coronaregels lijken de pret alvast niet te drukken “Alleen het bakkerijtje is open en een picknick is niet toegelaten”, stelt een gepensioneerd koppel vast. “Maar dat deert ons niet. Wij eten straks wel een hapje. Eigenlijk zijn wij boswandelaars, maar we geven onze ogen hier de kost. We genieten volop van de schoonheid langs de wandelroute in het museum. Dit is voor ons pure nostalgie. Bovendien doet het deugd om nog eens andere mensen met kinderen te zien voorbij lopen.”

“Een ideale daguitstap met de kinderen”, zegt een mama van twee. “We wisten op voorhand dat het aangenaam zou zijn omdat we de website hadden gecheckt. Het museum en de speeltuin vallen perfect te combineren. Muziek, vuurkorven en lichtanimatie maken de wandeling erg sfeervol. Zo komen we ook dit jaar een heel klein beetje in de feeststemming.”

Het museumwandelpark en speeltuin zijn nog gratis te bezoeken tot en met 3 januari, behalve op 25 december en op 1 januari. Vanaf 9 januari zijn beide parken enkel geopend in het weekend.