Defensie neemt afscheid van vliegtuigen waarmee koning en ministers werden vervoerd

Defensie verkocht haar vier Embraer-toestellen in december vorig jaar aan het Franse bedrijf "Amelia by Regourd Aviation". De nieuwe eigenaar zal ze inzetten voor regionale vluchten over Europa en Afrika. De prijs werd niet bekendgemaakt.

De Embraer-toestellen waren al sinds oktober 2000 in bezit van Defensie. De capaciteit wordt vervangen door twee Falcon 7X-toestellen die Defensie sinds dit jaar least via Abelag Aviation.