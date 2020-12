Dit waren de beste fragmenten uit speciale kerstuitzending "Kerst met 11 miljoen"

Het was een uniek beeld in ons Belgisch tv-landschap: vijf presentatoren van vijf verschillende Belgische zenders in één tv-programma. Op die manier opende de speciale kerstuitzending "Kerst met 11 miljoen" vanavond, live vanop de Grote Markt in Brussel.

De vijf presentatoren, dat waren Danira Boukhriss Terkessidis (Eén), Salima Belabbas (RTL), Cathérine Moerkerke (VTM), James Cooke (Vier) en Laurent Henrard (La Une).

Samen riepen ze op om vanavond een extra lichtje aan te steken. Een kaarsje of een lampje voor wie u wil bedanken, voor wie u mist, of met wie u vanavond Kerst wilde vieren.

Zo begon het programma: