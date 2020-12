Drukte Gallo-Romeins museum neemt toe tijdens vakantie: "Sneller volzet dan verwacht"

Er opent in het museum binnenkort ook een nieuwe tijdelijke tentoonstelling. Die tentoonstelling ging normaal gezien eind oktober al openen maar is nu verschoven naar 6 februari, en is nu in volle opbouw. "Oog in oog met de Romeinen" zoomt in op het leven van de Romeinen en kon daarvoor topstukken uit het British Museum uitlenen. “We zijn erin geslaagd om verschillende topstukken in samenwerking met het British Museum naar Tongeren te halen die dan hier aan de bezoeker kunnen getoond worden en zoals steeds is de uiteindelijke tentoonstelling toch een hele beleving op zich”, besluit schepen An Christiaens.