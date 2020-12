Nog tot 18 uur vindt de slotshow van De Warmste Week plaats, de eindejaarsactie van de netten van de VRT die dit jaar in het teken van dankbaarheid staat. Gastvrouw Siska Schoeters en gastheer Bart Peeters nodigen bekende en onbekende mensen uit die hun warme verhalen delen en er is muziek. Je kan alles rechtstreeks volgen via bovenstaande livestream.