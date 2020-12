Commissievoorzitter Von der Leyen over handelsakkoord met Londen: "Het was een lange en bochtige weg"

Het onderhandelingsproces was gisteravond in een stroomversnelling geraakt. Sinds vanmorgen vroeg kampeerden journalisten vóór Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Die zou vanmorgen een persconferentie geven, maar de journalisten moesten het stellen met een echt kat- en muisspel, met een duif in de rol van muis. Larry, de kat van Downing Street, had het gemunt op de duif, maar die wist ternauwernood uit de klauwen van het beest te blijven.

Het bleken ook beestjes te zijn die het de onderhandelaars moeilijk maakten: kwesties rond de af te spreken visquota. Het heeft nog wat extra tijd gekostr om die uit te vissen.

De tekst van het handelsakkoord zou zo'n 2.000 pagina's tellen, maar is nog niet bekendgemaakt. Dat heeft de Britse media niet tegengehouden om het over een Britse overwinning te hebben. Zo zou Londen in 43 procent van de gevallen aan het langste eind trekken, de EU in 17 procent van de gevallen. "Dat betekent dat Londen 2,5 keer meer wint dan de EU", werd voorgerekend in "The Daily Mail".