Extra politiepatrouilles in de Hasseltse regio. "We krijgen heel veel telefoontjes van verontruste burgers"

Net zoals heel wat andere Limburgse politiezones zet ook LRH extra politiemensen in de komende dagen. Tijdens de kerstdagen gaat het om 3 à 4 extra ploegen. Tijdens eindejaar kan dat aantal extra patrouilles oplopen tot 7. En dat is ook nodig, zegt politiewoordvoerder Dorien Baens. "Die extra patrouilles gaan we inzetten op plaatsen waar we eventueel drukte verwachten, we gaan ook meer nagaan of mensen de avondklok respecteren. En we verwachten ook veel telefoontjes van verontruste burgers en die meldingen moeten we ter plaatse gaan controleren".

De jongste dagen neemt dat soort meldingen trouwens toe. "We zagen het afgelopen weekend al een grote toename", zegt Dorien Baens. "Het gaat dan om mensen die het vermoeden hebben dat er iets teveel leven is in een feestzaal, die ons melden dat er beweging is bij bepaalde handelszaken of dat ze iets teveel lawaai horen bij de buren".