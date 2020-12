"We zijn opgelucht dat we nog mogen vissen in Britse wateren": reageert visser op gelekte Brexit-informatie

75 procent van de huidige vangst, zoveel zouden onze vissers in de toekomst mogen halen in de Britse wateren. En dat maakt visser Geert De Groote heel blij: "Het is een grote opluchting. Het gaat natuurlijk wel maar om een korte periode waar we nu zekerheid over hebben. We hadden liever al geweten hoe het eruit zal zien verder in de toekomst. Maar dat zal nog blijken uit onderhandelingen de komende jaren."