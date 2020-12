Gaat politie auto's op opritten tellen? "Gaan niet achter de hoek staan kijken en boetes aansmeren, zo werkt het niet"

Nicholas Paelinck, de voorzitter van de koepelorganisatie van alle lokale politiekorpsen, was in "Het Journaal" duidelijk. "Het is betreurenswaardig dat men focust op dergelijke taken", reageert Paelinck. "Men begint ons te bekijken als mensen die achter de hoek staan te kijken en boetes aansmeert, maar zo werkt het niet. Wij hebben het vertrouwen van de bevolking nodig. Men focust teveel op die covidhandhaving."



"We voelen dat mensen zich tegen ons beginnen te keren, alsof we in een politiestaat leven. Is het echt onze taak om bij mensen te gaan aanbellen die terugkomen van op reis? Of mensen te gaan controleren die in medische quarantaine zouden moeten zitten? Moeten wij dan echt aan de deur gaan staan?"