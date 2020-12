Fondue vanavond? Je bent niet de enige: "Kinderen hebben dit jaar meer inspraak"

Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat er minder vraag is naar warme bereidingen. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat veel restaurants afhaalmenu's aanbieden. 2 op de 3 horeca-ondernemers werkt zelfs door tijdens de feestdagen om takeaway-maaltijden aan te bieden. Anders is dat maar 1 op de 3.

Bij Decroos is het ondertussen alle hens aan dek. Franky Decroos is al van 4 uur vanmorgen bezig om alles op tijd klaar te krijgen. Hij is wel tevreden dat mensen nu meer gespreid hun bestelling komen afhalen. "We werken voor het eerst ook met een uurrooster, om het veilig te houden in coronatijden. Eigenlijk is dat best goed. Anders komen de mensen bijna allemaal op hetzelfde moment, nu is dat meer gespreid."