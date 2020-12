Griepvaccin: alle risicopatiënten zijn ingeënt, voor wie wil zijn er nog vaccins beschikbaar

“We hebben ik oktober en november beslist om de doelgroep te beperken. Dat was nodig want met de verhoogde vraag en het feit dat we in totaal maar 3 miljoen vaccins hadden, konden we niet –zoals andere jaren – iedereen die dat wou, tegen de griep vaccineren. Daarom hebben we voorrang gegeven aan de 65-plussers, chronisch zieken en de mensen die zelf in de zorg werken. En dat is ons gelukt”, zegt Verpraet.

Met corona is het belangrijk om risicopatiënten ook te vaccineren tegen de griep.