Premier De Croo in kerstoutfit en Martine Tanghe in 't West-Vlaams: de hoogtepunten van De Warmste Week-slotshow 

Op 30 november ging nieuwsanker van VRT NWS, Martine Tanghe, op pensioen. "Ik wil de kijkers bedanken voor alle kaartjes die ze me gestuurd hebben. Ik had niet verwacht dat mijn pensioen zoveel teweeg zou brengen", vertelt ze Siska en Bart. Tanghe bedankte ook het personeel van De Wingerd in Leuven. In dat woonzorgcentrum verblijven mensen met dementie, zo ook Martines vader tot hij stierf in augustus.