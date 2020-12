"In 2021 gaan we nog meer cyberaanvallen krijgen": vanwaar komen die aanvallen? En hoe kan je jezelf beschermen?  

Maar daar blijft het niet bij. Hackers gaan op een heel vernuftige manier te werk om in computernetwerken in te breken. Dat hebben we gezien bij de recente cyberaanval op SolarWinds, een bedrijf dat software ontwikkelt voor andere bedrijven. “Dit is zowat de grootste cyberaanval van het jaar”, zegt Willems. “De manier waarop ze zijn binnen geraakt, noemen we een supply chain aanval. Hackers breken in een softwarepakket dat door duizenden bedrijven worden gebruikt, en geraken zo ongemerkt binnen”, legt Willems uit.