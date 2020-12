In Boezinge zal op kerst een mobiele kerststal rondrijden: "Ik trek hem voort met mijn tractor"

Guido heeft nog nooit eerder een praalwagen of iets soortgelijks gemaakt. Hij hielp wel meebouwen aan het decor van de plaatselijke toneelvereniging. Die ervaring heeft hij nu gebruikt om een mobiele kerststal te maken. "We vonden het jammer dat er dit jaar zo weinig te doen is met Kerst", zegt hij. "Er staat wel een kerststal op het dorpsplein, maar verder is er weinig beleving. Toen we met een aantal vrienden uit de buurt aan het chatten waren, kwamen we op het idee om een mobiele kerststal te bouwen. Het onderstel is van een oude paardenkar. En ik zal ze voorttrekken met mijn oldtimertractor."