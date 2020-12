Halen toegetakelde bomen in Maarkedal het of niet? "Het ziet er goed uit, maar zeker zijn we pas in de lente"

Peter Malaise volgt het verhaal al van in het begin en legt uit waarom we nog even op het resultaat moeten wachten: “Op dit moment zijn de bomen in winterslaap. Dan is er geen sapstroom in de bomen. Die herbegint in de lente, in april meestal. Dan zullen we zien of de sapstroom effectief langs de twijgjes van die eiken passeert en zo de hele boom kan voeden. Ook dan zullen we zien of het antigif gewerkt heeft voor de beuken. Maar voorlopig ziet het er goed uit.”

Na de aanslag op de bomen heeft de eigenaar ook camera’s in de buurt gehangen. Wie er achter het vandalisme zit, is nog onduidelijk.