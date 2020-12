"Inenten en gaan! Vaccins komen eraan": Ryanair voert campagne die aanzet tot reizen met Pasen

"Inenten en gaan!": dat is de opmerkelijke slogan waarmee Ryanair op dit moment uitpakt op de website. De lagekostenmaatschappij biedt grote kortingen aan en lijkt te beloven dat je snel kan vertrekken zodra je het coronavaccin hebt gekregen. Dat is kort door de bocht want je kiest niet zelf wanneer je het vaccin krijgt. "De inspecteur" van Radio 2 legt de reclame voor aan reisexpert Britta Baeke. Die schrikt er niet van, maar nuanceert ook. "Ryanair is niet het voorbeeld voor de Belgische reisindustrie. Over het algemeen is er nog grote voorzichtigheid om reizen te promoten."