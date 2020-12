Inkomstenverlies van 1,5 miljoen euro voor Africamuseum in Tervuren: "Hopelijk maakt kerstvakantie nog wat goed"

De coronacrisis heeft er zwaar ingehakt bij het Africamuseum in Tervuren. Het museum moest een tijdlang sluiten, en ook schooluitstappen en groepen zijn nog altijd verboden. “Vorig jaar telde het Africamuseum 350.000 bezoekers”, vertelt directeur Guido Gryseels. “Dat was ons openingsjaar na de lange renovatiewerken, dus we hadden dit jaar sowieso wel een terugval verwacht. Voordat de coronapandemie toesloeg, dachten we toch op 250 à 280.000 bezoekers te eindigen. Nu zullen we op het einde van dit jaar net geen 100.000 bezoekers ontvangen hebben. Doordat schooluitstappen verboden zijn, hebben we ook tienduizenden bezoekers gemist."