K-pop en het dominante schoonheidsideaal van Zuid-Korea: "Plastische chirurgie is er veel toegankelijker"

Zuid-Koreaanse popmuziek of "K-pop" gaat hand in hand met de heersende schoonheidsidealen in het land. Grote ogen, een perfecte kaaklijn en een smalle neus: Zuid-Koreaanse jongeren schuwen een zware chirurgische ingreep niet om in dat plaatje te passen. Op Canvas belicht de reportage "K-pop: het perfecte plaatje?" vanavond het verhaal van twee Zuid-Koreaanse jongeren in het Vranckx-programma "Trippers". VRT NWS sprak met K-popexperte Sofie van den Broek: "De Zuid-Koreaanse cultuur is erg gefocust op uitstraling. Het is dus zeker niet enkel door K-pop dat jonge Zuid-Koreanen ingrepen ondergaan."