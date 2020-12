Kerstdiner voor bewoners woonzorgcentrum in Mechelen: "We proberen de kerstsfeer in het rusthuis te brengen"

Normaal wordt er een groot buffet georganiseerd in woonzorgcentrum Milsenhof in Mechelen, maar dit jaar zal het eten aan tafel gebracht worden. "Zo kan iedereen in zijn bubbel aan tafel zitten en blijven de verschillende afdelingen apart. Op die manier hopen we dat er zo weinig mogelijk kan mislopen. Iedereen is voorlopig gezond en dat willen we zo houden", vertelt Isabelle Geerts aan Radio 2 Antwerpen.