Kerstman bezorgt afhaalmaaltijden aan huis bij bezoekers Mechels dienstencentrum

Het coronavirus stuurt onze jaarlijkse kersttradities in de war. Ook in de Mechelse dienstencentra. Daar wordt normaal een gezamenlijk kerstdiner georganiseerd, maar dit jaar gaat dat niet. Als alternatief krijgen de bezoekers een afhaalmaaltijd aangeboden. “Iedereen viert kerst in zijn eigen kot en we merkten dat de nood aan zo’n afhaalmaaltijd groot was”, zegt schepen Gabriella De Francesco (Groen).

In dienstencentrum “De Diegem” wordt die maaltijd rondgebracht door de kerstman en enkele knechten. “Dat doen we om op een ludieke manier toch dat kerstgevoel te creëren”, aldus De Francesco. Hij zal de maaltijden op 24 en 25 december bezorgen met een cargofiets.