Koning Filip in kerstboodschap: "De dag komt dat we opnieuw ongedwongen met elkaar omgaan" 

Net zoals tijdens zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag is hét thema in de kerstboodschap van de koning het coronavirus en alle veranderingen die de pandemie dit jaar veroorzaakt heeft in ons persoonlijke leven en in de maatschappij.



Want in een periode waarin we traditioneel onze familie en onze vrienden uitgebreid zien, is het nu net de bedoeling elkaar zo weinig mogelijk te zien om elkaar te beschermen tegen het virus. "Dit jaar is alles anders", zegt koning Filip. "Vanavond vieren we Kerstmis in onze bubbel, of alleen. Want we moeten het veilig houden. Gelukkig kunnen liefde en vriendschap elke afstand overbruggen."