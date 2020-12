Een moppentapper of een grote tent: zo zorgen voedingswinkels voor aangename wachtrijen

Neptunus is al van 7u vanmorgen open. Een aantal klanten konden vlot binnen, maar er waren er ook al die een halfuurtje moesten wachten. Om de mensen wat te verstrooien in de tussentijd, huurde de handelaar een moppentapper in. "Een vis komt bij de dokter met pijn in zijn arm. Ik zie het al, zegt de dokter. Uit de kom!" grapt de moppentapper van dienst. "Ik moet bekennen: veel budget was er niet, dus ook de moppen zijn van laag niveau. Maar de mensen vinden het toch plezant. Het weer is wat miezerig vandaag, dan is het nog zo leuk dat er wat entertainment is terwijl je wacht."