Last-minute-kerstdrukte in Genk blijft uit

Zowel op het Stadsplein als in Shopping 1, die in de laatste dagen voor de feesten normaal het walhalla voor Limburgse shoppers vormen, bleef de drukte één dag voor Kerst uit. Enkel bij winkels met verzorgingsproducten, juwelen en chocolatiers ging hier en daar nog een laatkomer naar binnen. “Ik moet al mijn cadeautjes vandaag nog inslaan”, geeft een dame toe. “Maar dat is dit jaar nu eenmaal geen groot karwei. In tegenstelling tot andere jaren vier ik Kerst deze keer met mijn kleine bubbel. Gelukkig is het niet druk in Genk centrum. Ik krijg mijn lijstje gemakkelijk afgewerkt.”

“Wij zijn niet in Shopping 1 voor pakjes, maar voor de Albert Heijn”, zegt een koppel zestigers. “We vieren Kerstavond met ons tweetjes, zonder de kinderen en de kleinkinderen. Maar we zijn vastbesloten om het gezellig te maken. En daarom hebben we nog een paar hapjes nodig. We wensen alle Radio 2-luisteraars een fijne Kerst, en een nieuw jaar met véél betere vooruitzichten.”