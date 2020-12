Lockdowns wogen zwaar door op Hasseltse musea ondanks goede zomermaanden

Vooral het Jenevermuseum en Het Stadmus kregen veel minder volk over de vloer dit jaar. Bij het Jenevermuseum werden net geen 10.000 bezoekers geteld. Maar er zijn digitaal wel meer bezoekers geteld, zegt Schepen van cultuur Joost Venken (RoodGroen+): “We hebben bij het jenevermuseum een uitschieter gehad waarin we in een maand tijd digitaal 30.000 bezoekers hadden. Dat is evenveel als tijdens een normaal, fysiek, jaar.” Het Stadsmus kreeg het nog harder te verduren, het bezoekersaantal zakte van 15.000 bezoekers in 2019 tot 4.500 dit jaar.