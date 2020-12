Obesitas in opmars in China: meer dan de helft van de Chinezen kampt met overgewicht

De Chinese president Xi Jinping wil voedselverspilling en overeten in China aanpakken en heeft eerder dit jaar de "Clean Plate"-campagne gelanceerd. De populaire mukbang video's - de oorspronkelijk Koreaanse video's waarin mensen binge-eten - werden geband. Lokale autoriteiten namen maatregelen om voedselverspilling te beperken en om gasten in restaurants aan te sporen om minder eten te bestellen.

De Chinese overheid werkt nu ook aan een wet die voedselverspilling en overeten moet tegengaan. Volgens het nieuwe wetsvoorstel dat dinsdag is ingediend, zullen restaurantuitbaters boetes riskeren als ze gasten aansporen om "buitensporige maaltijden te bestellen die duidelijk verspilling veroorzaken."

Volgens Jinping liet de coronacrisis "het alarm afgaan" over voedselverspilling. Maar er is ook een groeiende bezorgdheid over de Chinese voedselbevoorrading, door de aanslepende handelsoorlog met de Verenigde Staten, maar ook omdat grote overstromingen grote delen van de oogsten in het zuiden van China dit jaar vernield hebben. In augustus zei Jinping nog dat Chinezen het "gevoel van crisis over voedselzekerheid moesten behouden".